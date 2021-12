Belen Rodriguez ricondivide un post di Stefano De Martino e reagisce male a un commento di Spinalbese. La crisi è sempre più evidente

Belen Rodriguez. É sempre più chiacchierata la storia d’amore della showgirl argentina con Antonino Spinalbese. Non si arrestano le voci su una loro probabile crisi di coppia

Stanno ancora insieme o no? Questa è la domanda che rimbalza da settimane su tutti i giornali di cronaca rosa quando si accenna all’argomento Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Sebbene i due siano stati paparazzati qualche settimana fa per le vie di Milano mentre facevano una passeggiata con la loro piccola Luna Marì (figlioletta nata nel luglio scorso) e abbiamo smentito ogni diceria riguardo una probabile crisi, i fatti in realtà sembrano suggerire il contrario.

Belen Rodriguez: l’evidenza della crisi con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez ha letteralmente trascorso un bianco Natale, in vacanza in una località di montagna in una baita di lusso, circondata da candida neve.

A farle compagnia la sua famiglia: i genitori, la fidata sorella Cecilia, il fidanzato di lei Ignazio Moser, la piccola Luna Maria e perfino i loro dolci cagnolini. All’appello manca indubbiamente Antonino Spinalbese. Gli indizi di una crisi con Belen stanno diventando prove evidenti. Non solo era assente in uno dei momenti più magici dell’anno in cui si tende a stare con le persone care, ma la stessa showgirl argentina ha reagito malamente a un commento rilasciato dall’hair stylist sul suo profilo Instagram.

Belen, infatti, ha pubblicato una foto bella figlioletta allegando la didascalia “Io ti renderò libera”. Antonino Spinalbese ha commentato con una battuta: “La pubblicità dei Ringo”. La presentatrice di “Tu sì que vales” ha cancellato del tutto la fotografia come reazione.

Inoltre, ai festeggiamenti familiari mancava anche il suo primogenito, Santiago, avuto dall’ex ballerino e presentatore Stefano De Martino. Il bambino ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia del padre in Campania e, dalle pubblicazioni dell’ex giudice di “Amici”, si evince che stiano trascorrendo un periodo speciale di condivisione genitore – figlio.

Belen da lontano osserva tutto, dando un’occhiata anche al profilo Instagram del suo ex marito, e ha ricondiviso proprio le immagini del figlioletto mentre si trova nella splendida cornice di Napoli.