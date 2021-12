“Uomini e Donne”, la coppia formata da Ciprian e Andrea Nicole risponde alle critiche con un gesto inaspettato: la foto che ha spiazzato il web

Il percorso della tronista Andrea Nicole a “Uomini e Donne” non si è certamente concluso come i fan avrebbero sperato. La giovane, con un gesto che ha spiazzato non solo i telespettatori di Canale Cinque, ma l’intera redazione del programma, ha deciso di scegliere il corteggiatore Ciprian lontana dalle telecamere. Dopo che quest’ultimo era andato a trovarla in gran segreto, la tronista, pur combattuta, ha deciso di trascorrere la notte con lui senza avvertire la redazione.

Un gesto, quello della coppia, che non ha mancato di scatenare le aspre critiche dei fan. Andrea Nicole e la sua scelta, tuttavia, sembrano vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, senza alcun ripensamento. La foto recentemente postata dall’ex corteggiatore è la degna risposta agli insulti dei social.

Cacciati da “Uomini e Donne”: la coppia più amata risponde con una FOTO sconvolgente

Dopo a malapena un mese dalla fine del suo percorso televisivo, Andrea Nicole si mostra felice e spensierata accanto al fidanzato Ciprian. Sebbene le circostanze in cui sia avvenuta la scelta non abbiano reso giustizia al sentimento della coppia, i due sembrano inseparabili ed incredibilmente affiatati.

Di fronte alle critiche che, come c’era da aspettarsi, non mancano di riversarsi sotto ad ogni pubblicazione della coppia, Andrea Nicole e Ciprian vivono a testa alta il loro amore, sordi alle accuse del popolo del web. A tal proposito, l’ultimo post pubblicato dall’ex corteggiatore tramite il suo account ufficiale sembra essere una stoccata bella e buona nei confronti degli haters.

“In fin dei conti non serve niente, con la persona giusta improvvisamente tutto va al suo posto!“: questa la didascalia che accompagna la coppia di scatti. Ciprian e Andrea Nicole, che si baciano con trasporto, appaiono ogni giorno più convinti della decisione presa assieme.

Quello che i fan della coppia auspicano è che l’ex tronista possa riconciliarsi con Maria De Filippi e con tutta la redazione. Una possibilità che, indubbiamente, renderebbe immensamente felice anche la coppia.