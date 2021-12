Carolina Stramare regina delle nevi, anche in montagna fisico incontenibile – FOTO

Carolina Stramare saluta il 2021 con delle vacanze sulla neve, nemmeno l’abbigliamento d’alta montagna copre le sue forme da urlo

Lo stile, il fascino e la sensualità di Carolina Stramare sono cose che non si insegnano. La splendida modella e showgirl, incoronata Miss Italia nel 2019, è una delle bellezze destinate a segnare l’immaginario degli italiani a lungo, nei prossimi anni a venire.

Su Instagram, curiosamente, non ha ancora macinato i numeri di altre bellezze forse meno famose. Contando, per il momento, ‘appena’ 323mila followers. Ma siamo sicuri che ‘recupererà’ presto.

Del resto, i suoi scatti parlano da soli. Parliamo di una giovane donna che lascia senza fiato da qualsiasi dettaglio la si guardi, non a caso più di qualcuno la chiama ‘la Megan Fox italiana’. A gennaio compirà 23 anni, c’è un avvenire lungo e radioso davanti a lei.

Al termine di un anno che per lei ha portato in dote più di qualche soddisfazione, Carolina si prepara a salutare il 2021 e accogliere il 2022 con alcuni giorni di vacanza in montagna. E ancora una volta lascia senza parole per il suo fascino.

Carolina Stramare, “Eva Kant sulla neve”: irresistibile e sinuosa, la classe non è acqua

Nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo, si lascia immortalare sugli sci. E anche in questo caso, la sua eleganza clamorosa conquista al primo sguardo.

Abbiamo imparato ad ammirarla, sognanti, in costume o in lingerie intima. Ma anche in tuta e abiti pesanti da montagna, è impossibile nascondere la sua perfezione. Le sue curve sono pienamente visibili e la sua silhouette si staglia imperiosa e avvolgente.

“Eva Kant sulla neve“, scrive qualcuno, commentando. Forse per la tonalità nera della sua tenuta da sci. Viene da pensare cosa succederebbe in un ‘duello’ all’ultimo scatto con Miriam Leone, che Eva Kant la sta impersonando al cinema…