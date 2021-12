Sono passati 4 anni dalla morte di Fabrizio, vediamo come sta la figlia Stella nata dalla relazione con Carlotta Mantovan.

I 25 anni di differenza che separavano Fabrizio Frizzi dalla 17enne Carlotta Mantovan sono stati fin da subito irrilevanti per la coppia che si è conosciuta durante l’edizione di “Miss Italia 2001” in cui la giovane era giunta in finale.

Il grande sì alla conduttrice di Sky Tg 24 è avvenuto infine dopo 12 anni di fidanzamento e la nascita della piccola Stella solo l’anno prima. Appena quattro anni dopo, il 26 marzo 2018, la scomparsa del conduttore che ha lasciato tutti senza parole e ha gettato nello sconforto un intero Paese.

Al momento della scomparsa, Frizzi aveva 60 anni e purtroppo non si è potuto godere gli anni migliori della sua piccola che erano nel pieno dell’infanzia. Come sta oggi Stella? È la vita e la luce della mamma che raramente la pubblica nei suoi scatti social.

Carlotta Mantovan stravede per Stella, l’unico ricordo di Fabrizio

Fin dalla nascita della figlia, la coppia ha sempre scelto di preservarne la crescita lontano dai social e dalle pagine di gossip. Un’unica foto di Fabrizio con in braccio la neonata è stata resa pubblica il giorno dopo la nascita, ancora in ospedale il conduttore la osserva e sorride felice.

Oggi, la figlia di Frizzi ha 8 anni ed è la gioia più grande per Carlotta che la coccola e la protegge come fosse la cosa più preziosa. Come la mamma la bambina ha la passione per i cavalli, infatti nel profilo dell’ex Miss Italia vediamo spesso la figlia, con lunghi capelli intrecciati sulla schiena, mentre accarezza gli animali e li pulisce prima delle corse.

Sempre di spalle, Stella è raccontata mentre è nel maneggio, mentre va a scuola oppure è in spiaggia a raccogliere conchiglie.

Un’infanzia il più possibile serena per la piccola che è comunque confortata in questi anni dall’amore di tutti i fan e gli amici che hanno amato in vita il padre, ma che anche oggi, nonostante l’assenza, lo ricordano ancora con affetto e amore immenso.