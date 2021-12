Giulia De Lellis, cambiamento radicale: cosa sta succedendo all’influencer

Giulia De Lellis piace alla madre del suo fidanzato? Ecco cosa si legge sul web riguardo al suo rapporto con la suocera

Giulia De Lellis dopo un lungo periodo di sofferenza sembra aver ritrovato la serenità e felicità con Carlo Beretta, il suo nuovo fidanzato. Da tutti conosciuta per essere stata la corteggiatrice di Andrea Damante ed ex gieffina, è riuscita ad intraprendere una carriera unica e inimitabile.

Seguita da più di 5 milioni di follower, l’influencer condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate e alcuni attimi speciali con il suo compagno. Ma la suocera cosa pensa di lei e della sua professione?

Giulia De Lellis, il parere della suocera

Tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta le cose vanno a gonfie vele, sembra che l’influencer abbia trovato finalmente l’amore della sua vita e non perde occasione di condividere con i suoi fan tutta la gioia e la felicità del momento.

Carlo Beretta è l’erede della famosa fabbrica di armi che prende il suo cognome, quindi viene da una famiglia molto importante e benestante. Per questo sono in tanti a pensare che sua madre non veda di buon occhio la fidanzata. E’ realmente così?

Sembra che la mamma di Carlo non abbia nulla contro la nuora, ma non riesce ad accettare il fatto che la De Lellis faccia parte del mondo dei social e della televisione. Questa indiscrezione viene riportata dal settimanale Oggi ed inoltre si legge anche che la famiglia del fidanzato la stia aiutando a cambiare l’immagine dell’influencer.

La storia tra De Lellis e Beretta sarà per sempre? Per il momento ci sono tutti i presupposti per un futuro, chissà se tra qualche tempo i due non annuncino un matrimonio? I fan sono curiosi di scoprire cosa succederà.