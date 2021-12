“Una divinità in assoluto”. Mercedesz Henger stuzzica le voglie dei fan. É un bocconcino prelibato – FOTO

Mercedesz Henger. La modella e influencer pubblica su Instagram scatti suggestivi della sua mini fuga di fine anno in un luogo strepitoso

Mercedesz Henger, nota per essere la figlia di Eva Henger e del regista Riccardo Schicchi, è nata il 18 agosto 1991 a Győr, in Ungheria ma è cresciuta in Italia.

Da piccola ha frequentato istituti prestigiosi come la Marymount International School e la St. George’s British International School, entrambe a Roma. Ha debuttato nel mondo del cinema giovanissima, a soli 11 anni nel 2002, diretta da uno dei colossi mondiali del settore come Martin Scorsese nel film “Gangs of New York” in cui recitava anche la madre.

Mercedesz Henger: chiude l’anno in bellezza in una location da sogno

Mercedesz Henger è diventata un noto personaggio del jet set televisivo grazie alle sue numerose ospitate a programmi di punta dei palinsesti nostrani. Inoltre, è una gettonatissima diva del web.

Grazie ai suoi 783mila follower su Instagram è ormai un’influencer di primordine, ricercata da brand più disparati come testimonial dei loro prodotti pricipali.

I social network diventano anche un modo per la ventinovenne per esprimere il suo carattere energico e frizzante e per raccontarsi attraverso immagini suggestive e sensuali che trasmettono la sua procacità dirompente.

Negli ultimi scatti proposti al pubblico Mercedesz Henger porta tutti con sé in vacanza in un luogo suggestivo. Chiude al top l’anno appena trascorso e immortala il suo passaggio tra tra Alassio e Albenga, approfittando della permanenza in Liguria per assaggiare le pietanze della cucina locale.

Ha un consiglio gustoso per tutti i suoi follower: “Quando andate ad Alassio non dimenticatevi di provare gli originali baci di Alassio… mammamia che buoni”.

Tripudio di commenti degli utenti che la seguono, incantati dal suo splendido sorriso: “Una divinità in assoluto”, “Se i baci li hai fatti tu con le tue mani io vado ad Alassio li provo”, “Saranno buoni ma tu sei moooolto più buona”.