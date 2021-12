Alberto Matano, un vero rubacuori: il segreto per farle innamorare tutte…

Il famoso giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano Alberto Matano ha fatto strage di cuori in tutta Italia…

Anche il programma televisivo di Alberto Matano ‘La Vita in diretta‘ ha aderito allo sciopero dei giornalisti, il giorno 29 dicembre 2021: la trasmissione, infatti, è tornata in onda il giorno dopo.

Nonostante questa breve interruzione, la stagione di quest’anno ha avuto un boom di ascolti: la concorrenza è stata nettamente annientata!

Oltre al suo grande talento nella conduzione televisiva, Alberto Matano è anche il numero uno in fatto di conquiste: nonostante il suo cuore sia già impegnato, come si vocifera dai rumors, il noto autore televisivo ha fatto innamorare tutto il pubblico femminile italiano e non solo…

La sua ultima foto pubblicata su Instagram ne è la prova: il web è intasato da complimenti e apprezzamenti!

Ecco, dunque, la foto più chiacchierata del momento… Tenetevi forte!

Alberto Matano, tutta Italia lo ama: la sua ultima FOTO di Instagram ha fatto strage di cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

E’ questo il post esploso di mi piace, visualizzazioni, commenti, messaggi e condivisioni…

Nella foto il conosciutissimo quarantanovenne viene immortalato mentre si allena, con in mano un peso da 24 kg.

“Dopo i giorni del panettone, il lunedì da leone” Sono state queste le parole riportate da Matano nella didascalia dello scatto: guardarlo mentre si rimette in forma è un piacere per gli occhi!

Anche due personaggi famosi nel mondo dello spettacolo hanno commentato il post: si tratta della strepitosa conduttrice televisiva, attrice, opinionista e stilista Mara Venier e della favolosa produttrice cinematografica, attrice, cantante e modella Rita Rusic.

Tra i commenti scritti dai fan, invece, si legge: “Sei sempre in formissima e super sorridente”; “Sempre più bello”; “Ciao splendore” oppure “Sei sempre il numero uno”.