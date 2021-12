Simona Branchetti, sotto l’ultimo post della conduttrice sono apparsi commenti al veleno nei confronti della D’Urso. Come ha reagito la conduttrice?

La sfida tra le due conduttrici di “Pomeriggio 5” è ormai aperta. Simona Branchetti, la presentatrice del TG5 che ha il compito di sostituire la D’Urso in occasione delle vacanze natalizie, sta dando del filo da torcere alla collega più nota. Il suo format “Pomeriggio 5 News”, che in questi ultimi giorni si sta concentrando prevalentemente sulla questione Covid, raccoglie sempre più consensi.

I rumors, nell’ambiente dello spettacolo, si stanno facendo sempre più insistenti. La Branchetti, secondo le voci, potrebbe addirittura arrivare a rimpiazzare Barbara per i restanti mesi dell’anno. Stando ai commenti recentemente apparsi sui social, il pubblico si mostra ben felice di questo cambio di passo. Ma come ha reagito Simona di fronte agli insulti arrivati alla D’Urso? Le accuse, questa volta, sono davvero pesanti.

Simona Branchetti, il commento sulla D’Urso è lapidario: “Nessuno la rimpiange”

Il suo “Pomeriggio 5 News” sta raccogliendo molti più consensi del previsto. D’altronde, l’esperienza che Simona Branchetti ha maturato in oltre dieci anni di lavoro al TG5 le sta fruttando parecchi consensi. Sono numerosissimi i seguaci che, a ridosso dell’appuntamento con il suo programma, si riversano sui canali social per commentare gli scatti della giornalista.

Solamente poche ore fa, la presentatrice ha rinnovato ai fan l’appuntamento con “Pomeriggio 5 News” per la giornata di Capodanno. “Uno, cento, mille modi per fare capodanno! E voi come lo trascorrerete?? Vi aspetto domani alle 17.25“: questo l’invito che la Branchetti ha indirizzato agli utenti, mediante la didascalia del suo ultimo post.

Ai più attenti non sono sfuggite le aspre critiche degli haters, che non hanno potuto evitare di tirare in ballo Barbara D’Urso. “Seguire il tuo programma è un piacere, nessuno rimpiange la precedente“, ha osservato un fan, incapace di trattenere il proprio reale pensiero.

Molti altri, sotto allo scatto, hanno espresso un punto di vista analogo: “Bella e professionale“, “Alto livello“. La Branchetti, sommersa dai complimenti, ha saggiamente evitato di rispondere, così da non fomentare la “rivalità” con la padrona di casa più nota. Chi la spunterà tra le due?