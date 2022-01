La sua bellezza non ha paragoni e con uno sguardo ammiccante regala a tutti un sereno inizio anno. Cosa chiedere di più?

Anna Tatangelo sa come affascinare tutti i suoi followers con una sensualità e un fascino che non hanno eguali.

Nella notte del 31 dicembre abbiamo festeggiato un avvio del 2022 in maniera insolita o forse ormai consueta dati gli avvenimenti degli ultimi anni.

Questa pandemia ci ha costretto ancora una volta a privarci della libertà di vivere la nostra vita con spensieratezza e anche il capodanno è stato alquanto ridimensionato dato che milioni di italiani sono in isolamento domiciliare.

Anche i vip si sono ritrovati ad accogliere il nuovo anno in casa, molti in quarantena altri con pochi amici o famigliari stretti per cercare di accogliere il 2022 con un minimo di convivialità, sperando di poterne ritrovare di più nell’anno che verrà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Over the Top” Anna Falchi in lingerie di schiena è una creatura maestosa, lo spettacolo di inizio anno in FOTO

Anna Tatangelo accoglie il 2022 nel modo migliore

SE VUOI VEDERE I DUE SCATTI AMMICCANTI DELLA SPLENDIDA CANTANTE E INFLUENCER, VAI SU SUCCESSIVO.