“Vite al Limite”. Ha avuto una storia con il marito di un’altra paziente durante il programma. Scandalo per il Dr. Now

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Karina Garcia

“My 600 lb life” è una serie statunitense in onda sulla rete TLC. In Italia è nota con il nome di “Vite al limite”, canale 31 – Real Time. Lo show racconta il fantastico percorso di diversi partecipanti mentre cercano di perdere peso; sono tutti patologicamente obesi e hanno bisogno di apportare cambiamenti drastici e significativi nelle loro esistenze.

Si affidano all’attenta guida e supervisione del dottor Younan Nowzaradan. Molti protagonisti riescono a raggiungere il loro obiettivo, altri invece hanno sostanziali difficoltà ad arrivare al successo. Vi raccontiamo la storia di Karina Garcia e sveliamo le sue attuali condizioni.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Karina Garcia

Karina Garcia è una donna di 38 anni apparsa nella quinta puntata della sesta stagione di “Vite al limite”. Originaria di Converse, nello stato del Texas, ha raggiunto il peso di 287 kg. Le sue abitudini alimentari erano fuori controllo. Aveva subito anche un intervento con un palloncino gastrico che è servito poco a nulla.

Da bambina soffriva di una grave asma. Ciò ha attirato le attenzioni della sua famiglia. Quando la sua salute è migliorata e i genitori sono dovuti tornare al lavoro per pagare le spese mediche, la ragazzina ha sostituito la loro cura con il cibo, visto come oggetto di conforto. All’età di dieci anni la bambina pesava già oltre 50 kg e a 15 anni aveva superato 100 kg. A 23 anni la sua bilancia segnava già oltre 200 kg.

Grazie al dottor Nowzaradan, Karina ha dato una svolta alla sua vita. Ha dichiarato che il suo obiettivo era perdere più peso possibile prima di sottoporsi a un intervento di chirurgico di rimozione della pelle, procedura che è spesso consigliata dopo un immane perdita di grasso.

Karina è riuscita a mantenere la sua routine sana dopo essere stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite” e ha perso un ingente mole di peso arrivando in un anno a 180 kg. Ha depennato dalla sua dieta tipo spazzatura come patatine, biscotti e bevande gasate e preferisce alimenti più salutari come il pesce.

È stata al centro di un gossip all’interno di “Vite al limite” perché dopo aver perso peso ha iniziato uscire con Gilbert Donovan marito di Lupe, altra paziente del dottor Nowzaradan, apparsa nella quarta stagione.