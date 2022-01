Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, fine di un amore: “La nostra storia scritta con il sangue”

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Capitolo chiuso sulla storia d’amore della celebre coppia. Cosa ha detto il cantante partenopeo sulla sua ex compagna

Buona parte dei fan dei cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si sono ancora rassegnati alla fine della loro storia d’amore. I celebri interpreti si sono detti definitivamente addio durante i primi mesi del 2020, all’alba dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

La crisi era già messa in modo da tempo. La stessa Anna Tatangelo si presentò a Sanremo con una canzone che parlava della loro relazione (“Le nostre anime nella notte”) con un testo esplicito: “Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: c’era il desiderio di ripartire insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna TatangeloGigi D’alessio (@annatatangelogigidalessiofans)

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ormai è solo un ricordo. I due rimangono comunque congiunti nel comune impegno di crescere in armonia l’unico figlio avuto insieme, Andrea, nato il 31 marzo 2010.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Elodie, la passeggiata in acqua che ti fa perdere il respiro. Movimenti di gambe da urlo – VIDEO

Gigi D’Alessio ha intrapreso una nuova relazione con una donna di nome Denise Esposito e aspetta da lei il quinto figlio. Anna Tatangelo, invece, è legata al collega Livio Cori.

Tuttavia, prima della rottura definitiva e a crisi già avviata, s’intravedeva un barlume di speranza che aveva fatto riaccendere l’interesse di tutti loro fan.

Anna Tatangelo è stata Infatti ospite pochi anni fa del talk dhow iconico “Maurizio Costanzo Show”. In quella occasione ha detto del suo ex compagno: “Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita… Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo”.

È intervenuto a commentare Rudy Zerbi, anch’egli ospite di Maurizio Costanzo, spingendola, in un certo senso, a riflettere sulla sua relazione: “Una donna che parla al passato, una donna che parla di una cosa che non sente più è diversa. I tuoi occhi, se mi posso permettere, parlano in un altro modo e lo trovo bellissimo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Senza fiato”. Chiara Ferragni, struccata e accappatoio aperto: mai vista così FOTO

A sorpresa è intervenuto il diretto interessato, Gigi D’Alessio, tramite una telefonata. Incalzato da Maurizio Costanzo si è sentito dire: “Ci sembra di capire che la storia fra te Anna sia ancora vera”.

Queste sono state le parole di risposta del cantante partenopeo: “Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano… Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue”.