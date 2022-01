Visione paradisiaca di Anna Safroncik in diretta da una delle spiagge più amate del pianeta: l’attrice mostra il suo regalo più bello.

Distintasi nel corso del tempo grazie alla sua bravura, ai suoi magnetici occhi celesti e ad una silhouette senza tempo, per la bellissima attrice di origini ucraine, Anna Safroncik, questo è un giorno davvero speciale. Il modo migliore per iniziare il nuovo anno è stato rivelato in queste ore dall’ex interprete femminile della pellicola realizzata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone nel 2009, de “La Matassa“.

Dopo aver partecipato a “Miss Italia” nel ’98, esordito sul grande schermo due anni più tardi nel film di Carlo Verdone, “Un Cinese In Coma“, e recitato per diverse annualità, nei primi anni 2000, nella soap opera “Centro Vetrine“, Anna è ad oggi riconosciuta dal grande pubblico della penisola anche grazie al suo ruolo di protagonista ne “Le Tre Rose Di Eva” su Canale 5.

“Da che pianeta vieni?” Anna Safroncik afrodisiaca nel costumino è la nuova Venere, le FOTO in spiaggia

