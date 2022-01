Flurona: sintomi e natura della doppia infezione riscontrata in Israele

Flurona: una nuova malattia da tenere sotto controllo. Non è una nuova variante del SARS-CoV_2, ma la contrazione di due patologie: Covid e influenza.

Nuova variante del SARS-CoV-2? No, ma non meno pericolosa. La Flurona, contrazione linguistica che indica la simultaneità dell’infezione da coronavirus e influenza (dal termine inglese flu e corona), è l’ultima epidemia rispondente all’appello. Originata sul territorio israeliano con l’arrivo del 2022, la duplice infezione simultanea inizia a preoccupare le autorità internazionali. Il primo caso è stato localizzato in una paziente ricoverata all’ospedale Rabin Medical Center di Petah Tikva, vicino a Tel Aviv.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scandalo in India: centinaia di donne musulmane all’asta su un’app

Covid e Influenza? Flurona: il primo caso in Israele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VISÃO (@revista_visao)

NON PERDERTI ANCHE >>> Brasile: Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza per occlusione intestinale

Il primo caso di Flurona in Israele è stato confermato dalle autorità locali questo lunedì, 3 gennaio. Stando a quanto si apprende dal Times of Israel, la paziente è una donna incinta non vaccinata né al coronavirus né all’influenza stagionale. Secondo quanto si apprende dal notiziario, la paziente è giunta in ospedale con dei sintomi simil-influenzali: la duplice infezione, virale e influenzale, le è stata diagnosticata dopo diversi test ospedalieri. In travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva, a pochi chilometri da Tel Aviv, la donna novax è risultata positiva dopo numerosi controlli. Nonostante le dichiarazioni dei funzionari israeliani parlano di primo caso sul territorio, il quotidiano locale precisa che sono stati osservati diversi casi di Flurona anche negli Stati Uniti già nel 2020.

Le autorità israeliane sono seriamente preoccupate e temono il rischio di una potenziale ondata di doppia epidemia, nota in inglese come “twindemic”, che potrebbe a breve colpire il Paese. La duplice combinazione virale e influenzale angoscia anche il personale sanitario e i servizi ospedalieri: se coronavirus e influenza colpiscono entrambi le vie respiratore, la loro concomitanza risulterebbe severamente dannose per le vie aeree: “Si tratta della stessa malattia.” – ha affermato il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di ginecologia dell’ospedale Petah Tikva – “Entrambi attaccano il sistema respiratorio.”

Stando alle stime ufficiali delle ultime settimane citate dal The Times of Israel, il Paese ha visto un picco di casi di influenza, con quasi 2.000 persone ricoverate in ospedale.