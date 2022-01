“Uomini e Donne”, la coppia più discussa torna insieme: “auguri per tutto”

“Uomini e Donne”, la coppia più amata del programma torna insieme dopo un lungo periodo: “auguri per tutto”

La loro è indiscutibilmente stata una delle coppie più amate di “Uomini e Donne”. Nonostante le dinamiche che li avevano coinvolti avessero appassionato milioni di telespettatori, in pochi avrebbero scommesso sull’effettiva prosecuzione del rapporto, nato all’interno dello studio televisivo. E in effetti, solamente alcune settimane fa, la nota dama aveva annunciato di essere arrivata ad un punto di rottura con il cavaliere.

Eppure, i recenti siparietti social testimoniano un ritorno di fiamma inatteso. Dopo quattro anni ed una figlia, l’amore tra gli ex partecipanti del trono over sembra più solido che mai. Avete capito di chi stiamo parlando?

Sono proprio Sossio Aruta e Ursula Bennardo gli ex protagonisti del trono over di cui tutti stanno parlando. La coppia, già all’epoca della partecipazione a “Uomini e Donne”, aveva manifestato parecchie incompatibilità caratteriali. Sossio, eterno latin lover, sembrava non riuscire a soddisfare le esigenze della dama, con la quale, alla fine, aveva abbandonato il programma mano nella mano.

A distanza di un anno dalla nascita della piccola Bianca – unica figlia della coppia -, Sossio e Ursula avevano annunciato la loro rottura. Una decisione che era parsa inevitabile ai due, che non riuscivano a porre un freno alle litigate. Stando alle testimonianze apparse nelle scorse settimane, tuttavia, la situazione si sarebbe nuovamente capovolta.

Come documenta il profilo Instagram della Bennardo, gli ex protagonisti del trono over sono inaspettatamente tornati insieme. Proprio ieri, Ursula ha infatti pubblicato una fotogallery che la ritrae accanto al papà di sua figlia, con il quale sembra aver ritrovato la sintonia di un tempo. “Siete bellissimi, auguri per tutto“: questo il messaggio lasciato da un utente sotto al post.

A quanto sembra, l’ex cavaliere e la compagna sono riusciti ad appianare le divergenze e a lasciarsi alle spalle il passato. Per il bene della piccola Bianca, la coppia appare più che intenzionata a far funzionare la relazione.