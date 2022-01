Cecilia Rodriguez ha scatenato le fantasie dei fan mostrandosi in bikini. La posa di schiena ha reso tutto ancora più memorabile.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo post condiviso da Cecilia Rodriguez su Instagram con cui ha donato una visione indimenticabile.

In questi giorni di feste la sorella di Belen si sta rilassando in montagna al fianco del suo Ignazio Moser condividendo sui social i loro attimi spensierati.

La 31enne ha catalizzato l’attenzione in questi giorni in merito a una possibile gravidanza in quanto ha riportato strani mal di stomaco, ha evitato l’alcool e gli scii nonostante fosse sulla neve. Mentre la curiosità sale, la showgirl continua a godersi le vacanze con il compagno: l’ultimo post, da una piscina immersa nella montagna, apparso sul suo feed ha scatenato le fantasie dei fan.

Cecilia Rodriguez, in bikini alza la temperatura

