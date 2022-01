Ambra Angiolini e Max Allegri spunta la verità sul tradimento, retroscena senza precedenti

La speaker ha trascorso mesi molto difficili dopo la fine della relazione con il compagno, a distanza di mesi emergono informazioni scomode sul tradimento.

Ieri è stata una giornata felice per Ambra Angiolini che ha festeggiato il compleanno della figlia Jolanda che nonostante gli appena 18 anni le è stata accanto nel momento più difficile della sua vita. Stiamo parlando della separazione dal compagno Max Allegri e le critiche che per settimane l’hanno sommersa sul suo operato come donna.

Mamma e figlia hanno però coalizzato insieme e ancora una volta ne sono uscite più forti che mai, come leggiamo nella dedica che Ambra ha dedicato sui social alla sua bambina. “Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me?”.

La loro unione spirituale è di grande forza anche in queste ore in cui la stampa sta pubblicando dettagli sempre più minuziosi sul presunto tradimento di Allegri.

Ambra Angiolini come ha scoperto il tradimento?

All’epoca dei fatti Ambra aveva appena finito le riprese della serie tv “Le fate ignoranti” e si era trasferita da Brescia a Milano per stare accanto ad Allegri impegnato con la Juventus.

Una vita frenetica per entrambi ma anche perfetta all’apparenza. 4 anni di amore vero e sincero, tenuto però lontano dal gossip per preservare la loro sfera privata dalle chiacchiere inutili dei giornali scandalistici. Anche la recente vacanza estiva all’Isola di Ischia e le poche foto paparazzate insieme li vedevano inseparabili, eppure qualcosa già si stava inclinando tra di loro.

Il settimanale Chi ha più volte messo in tavola la questione del capello biondo trovato da Ambra nella macchina di lui, anche se non è mai stata rivelata l’identità della presunta amante dell’allenatore.

Un colpo tremendo per la speaker e conduttrice che si sta ancora leccando le ferite aperte, non aiutata dai giornali di cronaca rosa sempre impegnati ad indagare minuziosamente nella sua vita privata diventata oggetto del desiderio per molti.