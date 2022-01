“Uomini e Donne”, la dama più amata ha il Covid: “Mio figlio sta bene, io invece…”. La preoccupazione cresce

Cresce la preoccupazione per Roberta Di Padua, ex volto di “Uomini e Donne”: la dama, che ha contratto il Covid, non starebbe affatto bene

La quarta ondata di Covid sembra non risparmiare nessuno. Moltissimi i personaggi della tv che, in queste ultime settimane, hanno annunciato la positività al virus. Basti pensare al caso di Chiara Ferragni e Fedez, che non mancano di aggiornare i fan in merito al decorso della malattia.

Anche i protagonisti del parterre di “Uomini e Donne” non sono stati esenti dal contagio. Se Gemma Galgani ha recentemente sconfitto il virus, l’ex dama Roberta Di Padua, nelle scorse ore, ha comunicato ai followers la propria positività. Gli utenti, di fronte al resoconto della 39enne di Cassino, si sono immediatamente allarmati. A quanto sembra, le condizioni di Roberta non sarebbero affatto buone.

“Uomini e Donne”, Roberta di Padua ha il Covid: “Mio figlio sta bene, io invece…”

Solamente qualche ora fa, Roberta Di Padua ha postato un lungo messaggio social per comunicare ai followers la propria positività. La dama di Cassino, che su Instagram era assente ormai da alcuni giorni, ha confermato quello che gli utenti avevano già sospettato. Il Covid, in questa quarta ondata pandemica, non ha risparmiato neanche lei.

La 39enne, mamma di un bambino di nome Alex, non ha mancato di informare il pubblico in merito al proprio stato di salute. “Qui non va molto bene” – ha esordito la Di Padua, per poi proseguire – “Siamo isolati da lunedì. Ale è asintomatico, io ho una bronchite“.

Dalle parole di Roberta non può non trasparire una certa preoccupazione. Indubbiamente, il timore dell’ex dama è che le sue condizioni di salute – così come quelle di suo figlio – possano aggravarsi. Anche in un momento tanto complicato, tuttavia, la 39enne sta ricevendo il supporto incondizionato dei fan, che la seguono dai tempi di “Uomini e Donne”.

“Grazie per tutto l’affetto, ci sentiamo dopo“, ha concluso Roberta, che riuscirà indubbiamente a superare questo difficile periodo.