Mentre i segni di un’uniforme abbronzatura oltreoceano iniziano a fare la sua comparsa, dopo aver toccato le sognanti alture di L.A. negli ultimi giorni, la cantante Elodie ha deciso di concedersi una pausa all’insegna del relax in territori dalle paradisiache caratteristiche. Approdata sulle coste bianche di una località balneare da sogno, l’artista di origini romane ha poi deciso di condividere con il suo pubblico alcuni momenti salienti di questa sua ultima avventura.

A donarle, invece, di recente il meritatissimo titolo di “Miss Mondo” è stata la giovane artista canora, altrettanto apprezzata dal pubblico, Roshelle. A seguito della sua penultima pubblicazione, in diretta da suddette spiagge caraibiche, l’artista di “Guaranà” e “Vertigine” si è infine lasciata immortalare in queste ore in una posa che ha regalato ancora una volta latenti emozioni al suo seguito in rete.

Da “Miss Mondo” a “Dea del mare” Elodie posa al cardiopalma in bikini illegale e shorts sgambati – FOTO

