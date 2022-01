Dayane Mello non vuole più saperne niente di Rosalinda Cannavò: negli ultimi gironi, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro amicizia

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state due delle concorrenti più amate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Le due ragazze all’interno della casa instaurarono un bellissimo rapporto di amicizia, che per poco non sfociò in qualcosa di molto più importante. Infatti Dayane, a poche settimana dalla fine del reality, dichiarò di essersi innamorata di lei. In seguito ritrattò tutto dicendo che intendeva nel senso di amicizia, e che non avrebbe mai voluto avere una relazione con la sua amica.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò e i loro fans: “Esiste solo nella vostra testa”

Ah beh siamo state noi a dire di essere innamorate di Rosalinda in TV davanti a tutta Italia..ho capito 🥶🥶🥶 #rosmello pic.twitter.com/9CA8e0G8vf — L u c I a ( @ L u c I a 3 5 5 7 9 2 4 7 ) J a n u a r y 3 , 2 0 2 2

Dayane, nelle sue storie di Instagram, ha risposto ad alcune domande di un box creato da lei stessa che riguardando Rosalinda. Ha accusato la ragazza di aver parlato in giro della sua vita privata e di non voler avere più niente a che fare con lei. E a chi le dice che, nonostante tutto, conserveranno il ricordo di loro due nel cuore? Dayane consiglia di non farlo e rinnega ogni cosa.

“Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro, quello è già passato. Andate avanti. Non state a creare una storia d’amore perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari solo nella vostra testa“.

C’è chi si è schierato dalla sua parte e chi non ha apprezzato il modo in cui ha accusato i fans della coppia di essersi immaginate tutto, perché è stata lei a dichiarare amore a Rosalinda durante il Grande Fratello Vip.

A Dayane non importa di quello che pensa lao gente e continua ad andare avanti con la sua vita, mentre Rosalinda costruisce il suo futuro con il giovane Andrea Zenga.