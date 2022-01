Termina a Marassi Sampdoria-Cagliari, lunch match della 20^ giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Il Cagliari batte per 1-2 la Sampdoria nel lunch match della ventesima giornata di Serie A. La sfida si è sbloccata dopo soli 18 minuti con la rete di Gabbiadini: l’attaccante blucerchiato, servito di petto da Yoshida, ha battuto il portiere avversario con una conclusione di potenza da distanza ravvicinata realizzando il suo sesto gol di fila in campionato. Nella ripresa, al 55’, gli ospiti ristabiliscono la parità: Deiola prova una conclusione a giro dal limite, Audero riesce a respingere, ma la palla torna sui piedi dell’esterno che insacca. Al 71′, i sardi passano in vantaggio grazie alla rete di Pavoletti che aggancia un tiro di Grassi e da pochi metri spedisce il pallone sotto la traversa. Nel finale, la Samp rimane in inferiorità numerica per via del cartellino rosso mostrato dall’arbitro a Candreva che ha colpito un avversario a palla lontana.

Serie A, Sampdoria-Cagliari: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Con i tre punti, conquistati a Marassi, il Cagliari sorpassa il Genoa in classifica e si piazza al terzultimo posto, ancora in zona retrocessione, a meno tre dallo Spezia, oggi impegnato in casa contro il Verona. I blucerchiati, invece, rimangono quindicesimi a quota 20 punti.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Ferrari 5,5 (72′ Ciervo 6), Yoshida 6,5 (46’ Dragusin 6), Chabot 5, Murru 5,5; Bereszynski 6, Thorsby 5,5, Ekdal 5 (81′ Yepes s.v.), Candreva 5; Caputo 5,5 (81′ Torregrossa s.v.), Gabbiadini 6,5 (72′ Quagliarella 5,5). A disposizione: Ravaglia, Saio, Vieira, Trimboli. Allenatore: Roberto D’Aversa 5,5.

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Lovato 6, Altare 6,5, Carboni 6,5; Bellanova 6, Marin 6,5, Grassi 6,5, Deiola 7 (75′ Faragò 5,5), Lykogiannis 6; Joao Pedro 6, Pavoletti 7,5 (81′ Pereiro s.v.). A disposizione: Radunovic, Aresti, Obert, Oliva, Ceter, Gagliano, Ladinetti. Allenatore: Walter Mazzarri 6,5.

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

Reti: 18’ Gabbiadini (S), 55’ Deiola (C), 71′ Pavoletti (C).

Ammoniti: 32’ Lovato (C), 52’ Ekdal (S), 61’ Joao Pedro (C), 90’+2 Carboni (C).

Espulsi: 90’+1 Candreva (S).

Note: 0′ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Pavoletti (C).

Le squadre di Serie A torneranno in campo già domenica per la 21^ giornata. La Sampdoria affronterà in trasferta il Napoli alle 16:30, mentre la squadra di Mazzarri ospiterà in casa il Bologna, gara in programma alle 14:30.