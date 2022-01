Dopo essere stato costretto ad annullare gli impegni lavorativi prefissati, Al Bano aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute. Ecco come ha passato gli ultimi giorni il cantante

Numerosi gli artisti e i personaggi dello spettacolo che nelle ultime settimane hanno comunicato al pubblico di essere risultati positivi al Coronavirus. Tra questi anche Al Bano che si è ritrovato costretto a cancellare alcuni impegni lavorativi in seguito al problema di salute riscontrato. Con grande dispiacere il cantante di Cellino San Marco ha comunicato la notizia al pubblico, sottolineando tutto il suo rammarico. Dopo diversi giorni l’artista ha fatto sapere come sta e come ha affrontato le festività.

“Fortunatamente esiste il vaccino”: le parole di Al Bano sul suo stato di salute

Doveva terminate il 2021 sul palco di Capodanno in Musica, conducendo accanto a Federica Panicucci lo spettacolo con il quale Canale 5 ha dato il benvenuto al nuovo anno. Solo pochi giorni prima Al Bano ha tuttavia comunicato che non avrebbe potuto prendere parte all’evento dopo essere risultato positivo al Covid.

Non sono stati giorni semplice per il cantante che si è ritrovato costretto a trascorrere le festività natalizie in totale isolamento. “Non lo augurerei a nessuno di passare i giorni di Natale da solo“, ha dichiarato nel corso di un’intervista a Fanpage.

Lontano dai propri cari e impossibilitato a procedere con i propri impegni lavorativi, Al Bano ha affermato di non aver trascorso dei bei giorni, ma di essere sollevato di non aver avuto particolari problemi di salute.

“La salute c’è, grazie a Dio sto bene“, ha comunicato. Nonostante il virus il cantante è riuscito a non sviluppare particolari sintomi soprattutto grazie alle tre dosi di vaccino che possiede. Per questo motivo non avrebbe mai sospettato di aver contratto il Covid se non fosse stato per un tampone di controllo. “Mi hanno avvisato che ero positivo“, sottolinea.

Nonostante il dispiacere di non aver potuto partecipare al Capodanno di Canale 5, Al Bano risulta sereno in attesa di negativizzarsi. I suoi fan possono tuttavia tirare un sospiro di sollievo, il cantante sta bene e non vede l’ora di poter tornare sul palco a fare ciò che più ama.