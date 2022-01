Un uomo di 35 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno di un parcheggio interrato di un centro commerciale di Trieste. Non sono chiare le cause del decesso.

Orribile scoperta questa mattina a Trieste. Un uomo di 35 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno di un parcheggio interrato di un centro commerciale. A notare il corpo ormai senza vita del 35enne sono stati gli stessi addetti del parcheggio che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la Polizia del capoluogo friulano. Ora gli investigatori stanno cercando di risalire alle cause che hanno provocato il decesso.

Trieste, dramma nel parcheggio di un centro commerciale: uomo di 35 anni trovato morto

Nella mattinata di oggi, martedì 4 gennaio, il corpo senza vita di un uomo di 35 anni è stato rinvenuto a Trieste. Il cadavere giaceva nel parcheggio Saba, vicino il centro commerciale Il Giulia, sito nell’omonima via del capoluogo friulano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente in snowboard mentre è in vacanza con la fidanzata: morto giovane tatuatore

A chiamare il numero unico per le emergenze, dopo la tragica scoperta, riporta la redazione locale de Il Piccolo, sono stati i dipendenti della società che si occupa della gestione del parcheggio. In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il 35enne, di cui non è stata resa nota l’identità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si schianta in moto tornando a casa: ragazzo di soli 19 anni muore in ospedale

Constatato il decesso, sono scattate le indagini degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del ritrovamento per determinare con esattezza i fatti. Da chiarire le cause della morte dell’uomo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, tra queste, riportano i colleghi de Il Piccolo, quella di un malore improvviso, di una caduta accidentale, ma anche di un gesto volontario da parte del 35enne.

Non è chiaro anche se la morte dell’uomo risalga a questa mattina o se possa risalire alle ore precedenti, circostanza che verrà determinata dai successivi accertamenti delle forze dell’ordine.