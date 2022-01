Incidente in snowboard mentre è in vacanza con la fidanzata: morto giovane tatuatore

Un ragazzo di 28 anni è rimasto vittima di un incidente in snowboard sulle piste di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento.

Un incidente in snowboard mentre era in vacanza con la fidanzata. Ha perso così la vita un ragazzo di soli 28 anni di Nettuno (Roma). Il dramma si è consumato domenica su una pista di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento: il 28enne, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo dello snowboard ed è finito contro un albero. A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul posto in elisoccorso.

Trento, incidente in snowboard mentre è in vacanza con la fidanzata: Manuel muore a soli 28 anni

Aveva solo 28 anni Manuel Fagnani, il tatuatore di Nettuno (Roma), deceduto domenica 2 gennaio sulle pista da sci di San Martino di Castrozza, località turistica in provincia di Trento.

Manuel, secondo quanto riporta la redazione di Roma Today, era in vacanza con la fidanzata Giada in Trentino. Domenica stava percorrendo la pista tre quando improvvisamente ha perso il controllo dello snowboard sul quale si trovava schiantandosi contro un albero. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 a bordo di un elisoccorso, ma per il tatuatore 28enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano e alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso: troppo gravi le lesioni riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Moena a cui ora spetta il compito di chiarire la dinamica e le cause della tragedia. Sentita la fidanzata che si trovava in vacanza con Manuel. L’autorità giudiziaria, scrive Roma Today, ha disposto l’autopsia sulla salma, trasferita presso l’istituto di medicina legale di Trento.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social, una volta diffusasi la notizia della scomparsa del 28enne. Tra questi anche quello della fidanzata che ha pubblicato un commovente post scrivendo: “Avevo trovato la gioia, l’amore vero. Quello che ti fa sentire sicura, quello che ti fa sentire libera di essere te stessa. Quell’amore unico difficile da trovare e mi è stato portato via. Eri – riporta Roma Today– il mio tutto, eri il mio tanto tanto e lo sarai per tutto il resto della mia vita. Non so come farò a tornare a casa nostra senza di te“.