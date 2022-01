Inaspettate le parole rivolte alla Principessa Charlene di Monaco da parte di Gemma Galgani. Il messaggio sarà emblema di un’amicizia senza confini.

Chi poteva sospettare che la celebre dama di “Uomini e Donne“, l’amata per la sua grande spontaneità e reciprocità, Gemma Galgani, nutrisse una così solida ed emozionante simpatia nei confronti della principessa?

Charlene di Monaco, che nelle ultime settimane è stata al centro di molteplici rumors riguardanti i costanti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, è ora rientrata tra le preferenze di uno dei personaggi più chiacchierati del gossip italiano.

Gemma Galgani e Charlene di Monaco amiche? Spiazza il commovente messaggio alla principessa

A seguito del malaugurato incidente a conclusione di un intervento chirurgico. E della sua consecutiva permanenza in una clinica privata su suolo neutrale, in Svizzera. La principessa si trova ancora costretta a non poter tornare dalla sua famiglia. La quale, visti i solidali gesti d’amore nei suoi confronti in quest’ultimo mese, a partire dai manifesti di Jaques e Gabriella dalle finestre della loro residenza sino alle dichiarazioni di Alberto II, non ha mai mancato di far sentire quanto possibile la sua vicinanza alla principessa.

Il messaggio, rilasciato con grande emozione in queste ultime ore a Charlene, non ha altrettanto potuto fare a meno di attirare con la dovuta immediatezza l’attenzione dei suoi innumerevoli fan in rete. Sulla pagina della principessa è infatti da poco apparsa una dichiarazione, con la quale la reale si accinge ad annunciare ai suoi follower quali siano stati i suoi propositi in questo anno appena conclusosi.

Nel raccontare il suo ultimo gesto di beneficienza, con il fine primo di salvare delle vite umane grazie ad azioni di latente umanità, uno dei primi interventi degni di nota si è rivelato proprio quello della stessa Gemma. La commovente dedica dell’estroversa dama di Canale 5 ha ricoperto poche righe, ma il risultato è stato quello di un plauso mai ricevuto prima d’ora. “Alla mamma, alla donna meravigliosa, auguri perché tutto quello che desideri si avveri…“, recita il commento della Galgani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@la.bimba.di.gemma)

Che questo possa essere il primo indizio di un’amicizia senza confini? Non resterebbe, adesso, che attendere la futura risposta di Charlene.