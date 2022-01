Alessia Marcuzzi è stata fatta fuori da uno dei programmi più noti del nostro Paese, tutti i dettagli sulla scelta degli autori

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, con la sua allegria e e spontaneità ha conquistato la fiducia di milioni di telespettatori che nel corso degli anni non hanno mai smesso di seguirla.

Da qualche mese è lontana dalla televisione ma il web continua a parlare di lei e del suo lavoro. Sembra che l’ex presentatrice di “Le Iene” non sia stata scelta per ricoprire un ruolo molto importante, ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi, la decisione ha spiazzato il web

Il programma di cui vi stiamo parlando è “Sanremo 2022” che sarà condotto da Amadeus per la terza volta consecutiva. Qualche settimana fa sono stati presentati gli artisti che si esibiranno. Ciò che rimane avvolto nel mistero è il nome del co-conduttore.

E’ certo che Fiorello, il compagno di viaggio del conduttore delle scorse edizioni, ha deciso di tirarsi fuori per dedicarsi ad altri progetti. Nella lista dei possibili colleghi ci sarebbero Miriam Leone, Matilde Gioli o Matilda De Angelis,

Fonti attendibili avrebbero nominato anche Alessia Marcuzzi che sarebbe stata invitata a partecipare a tre serate. La notizia però sarebbe stata smentita da Giuseppe Candela di Dagospia. Il giornalista avrebbe comunicato che la presentatrice non è mai stata considerata per Sanremo.

Anche il Corriere della Sera non avrebbe confermato l’informazione che qualche tempo fa era circolata per mezzo del giornale Chi. Sembra quindi che per la Marcuzzi non sia ancora arrivato il momento di tornare sul piccolo schermo.

Intanto tra i possibili nomi si è parlato anche di Can Yaman, Tommaso Paradiso o Simona Ventura. Chi è il vostro preferito? Manca sempre meno all’evento, non ci resta che attendere altri dettagli.