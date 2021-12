Carolyn Smith, episodio shock per la giudice di ‘Ballando’: web sconvolto

Episodio scioccante capitato alla giudice di ‘Ballando Con le Stelle’: quello che è accaduto a Carolyn Smith ha sconvolto il web.

Carolyn Smith è una ballerina e coreografa di grande successo: la nativa di Glasgow è conosciuta ai più per il suo ruolo di giudice nel talent show targato Rai ‘Ballando con le Stelle’. La classe 1960, da sempre appassionata di danza (ha preso parte ad innumerevoli campionati da giovane) ed insegnate di un certo livello, sta facendo i conti anche con un tumore.

Per questo motivo, la Smith decide di diventare testimonial dell’AIRC e ha realizzato diverse campagne di sensibilizzazione. Carolyn ha un ottimo seguito sui social network: il suo account Instagram vanta ben 289mila followers. Qualche giorno fa, la coreografa ha sconvolto il web raccontando una storia da brividi.

Carolyn Smith, episodio shock per la giudice di ‘Ballando’: cosa succede

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

Carolyn, un paio di giorni fa, ha sconvolto il web raccontando la triste vicenda che ha riguardato il suo amato cane. “Solo un uomo di emme.. può sparare ad un cane pacifico come Mikee senza motivo”, disse a tutti la giudice di ‘Ballando con le Stelle’. La coreografa preannunciò il fatto di voler andare avanti con le indagini, svelando di non aver potuto operare il labrador perché rischiava di perdere la gamba.

In queste ore, la Smith ha anche rivelato di aver scoperto l’identità del colpevole ma di averlo già perdonato. Anche ai microfoni de ‘La vita in diretta’, la 61enne ha confermato di aver perdonato l’accaduto. Come se non bastasse, sul suo profilo Carolyn ha anche fornito preziosi aggiornamenti. “Sta meglio, è più vivo che mai!”, ha esclamato in uno degli innumerevoli video che ha postato online.

Questa donna, ancora una volta, ha dimostrato tutta la sua forza: perdonare un gesto simile non è da tutti.