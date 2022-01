Valentina Ferragni alza le palpitazioni, una vera vamp: lo stacco di coscia è un colpo al cuore – FOTO

L’influencer ha ancora una volta destato il web con uno scatto incredibile, mini abito e cuissard altissimi che otticamente allungano le sue gambe toniche.

Sono 4,1 milioni i follower che seguono quotidianamente Valentina Ferragni nella sua pagina Instagram dove la (da poco) 29enne è sempre attivissima e non smette di postare contenuti legati alla sua vita privata e lavorativa.

Affiatatissima con il fidanzato Luca Vezil anche ieri sera per un’uscita al ristorante ha immortalato l’outfit scelto per l’occasione creando non poco scalpore nei fan che la seguono con devozione e stima. Vediamo cosa ha deciso di indossare e commentiamo insieme la scelta stilistica.

Valentina Ferragni fa innamorare, mamma Marina esplode di gioia

