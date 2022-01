Alice Sabatini, l’ex Miss Italia torna a parlare dopo anni di silenzio: la malattia che ha travolto la modella

È stata sicuramente una delle vincitrici più discusse del celebre concorso di bellezza. Alice Sabatini, nel lontano 2015, vinse la corona più ambita dalle italiane, in un’edizione che passerà alla storia proprio per lo scivolone di cui lei stessa si rese protagonista. Di fronte alla domanda “in quale periodo storico vorresti vivere?”, la modella aveva fornito una risposta che non era passata inosservata. “Nel 1942, per vedere la seconda guerra mondiale“: questa era stata al considerazione di Alice, che le aveva fatto attirare una pioggia di critiche.

Inspiegabilmente, nel corso degli anni, della Sabatini non si è più parlato. In una recente intervista, l’ex Miss Italia si è aperta in merito ai mesi successivi alla sua vittoria: i dettagli della malattia di cui nessuno era a conoscenza.

Alice Sabatini, l’ex Miss Italia che fine ha fatto? La sua storia dopo la malattia

Dopo la sua vittoria a “Miss Italia 2015“, su Alice Sabatini è completamente calato il gelo. La modella, in una recente intervista concessa a Diva e Donna, ha raccontato di aver affrontato un periodo difficile, nei mesi successivi all’esordio televisivo. L’ex Miss Italia, che all’epoca si sottopose a tutti gli accertamenti del caso, aveva temuto il peggio.

“Dopo l’elezione conducevo una vita stressante. Ero ingrassata di 15 kg e non ne capivo il motivo“, ha spiegato la Sabatini, che solo attraverso le analisi è riuscita a scoprire a che cosa fosse dovuto l’aumento di peso. Il tutto era da ricondurre ad uno sbalzo ormonale, provocato dal suo stile di vita frenetico e ricco di impegni. Solo dopo aver superato l’enorme stress causato dalla popolarità, la giovane è riuscita a ritrovare sé stessa.

Attualmente, Alice lavora come modella e sembra condurre una vita felice ed appagante. Fidanzatissima con Gabriele, la Sabatini lo ha descritto come “l’uomo della sua vita“. Tutto, alla fine, si è fortunatamente risolto per il meglio.