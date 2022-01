La showgirl che per anni è stata uno dei personaggi più amati è tornata in prima serata ma ha fatto una figuraccia. Vi sveliamo cosa è successo.

Paola Barale è stata per anni sulla cresta dell’onda, è diventata prima una delle vallette di Mike Bongiorno per poi lanciarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo. Negli anni della sua carriera ha lanciato mode e stili che probabilmente, se avesse vissuto l’apice del suo successo in questi anni, sarebbe stata una vera e propria influencer e fashion blogger.

Due sono stati i grandi amori della sua vita: il primo, l’ex marito e opinionista di ‘‘Uomini e donne”, Gianni Sperti e il secondo l’ex modello israeliano Raz Degan.

Paola Barale e quell’incidente in prima serata

Nel corso della puntata del tg satirico di Canale 5, ”Striscia la notizia”, la nativa di Fossano è stata presa di mira nella rubrica ”Fatti e rifatti”. Per anni la showgirl è stata considerata la sosia di Madonna e sembrerebbe che proprio come la popstar americana, abbia fatto ricorso a qualche ”ritocchino’ di chirurgia estetica.

Tuttavia l’attenzione del servizio, andato in onda nel corso del programma di Antonio Ricci, è stata tutta volta a un episodio incredibile.

Durante uno spezzone di una trasmissione in cui era protagonista insieme ad Andrea Roncato, Paola Barale si era accasciata perché non riusciva a contenere le risate.

Il suo partner in scena ha un certo punto se n’è uscito così: “Se l’è fatta addosso, che facciamo?”.

In studio è calato il gelo e Paola Barale è rimasta immobile, piegata a terra.

Una scena che appartiene al passato ma che ”Striscia la notizia” ha voluto riproporre ricordando gli anni in cui Paola Barale si trovava al centro dell’attenzione mediatica e regalava momenti di sarcasmo come in questa gag. Ora da qualche tempo la showgirl si è allontanata dal mondo della televisione scegliendo con cura le ospitate a cui prendere parte.