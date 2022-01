Marina Giulia Cavalli ha scritto un post straziante sul suo profilo Instagram: lo ha dedicato alla figlia Arianna, scomparsa sette anni fa a causa di un terribile male

Marina Giulia Cavalli è una delle protagoniste indiscusse di Un Posto al Sole da oramai 20 anni. Nella soap opera napoletana interpreta il ruolo di Ornella Bruni, una dottoressa di Milano che si trasferisce a Napoli e trova l’amore tra le braccia di un portiere di un palazzo a Posillipo, Raffaele. Da allora non se n’è più andata, ha fatto una lunga carriera e ad oggi è uno dei personaggi più amati. Pochi anni fa, però, un fulmine a ciel sereno ha colpito la vita dell’attrice, cambiando completamente la sua vita da un moment all’altro.

Un Posto al Sole: le parole strazianti di Marina Giulia Cavalli alla figlia scomparsa

Sua figlia Arianna, infatti, ha tragicamente perso la vita dopo aver combattuto con un terribile male: la leucemia. Non è facile per un genitore perdere un figlio e Marina lo ha dimostrato in questi anni, tenendo sempre vivo il ricordo della ragazza scomparsa a soli 21 anni. È una impresa per lei andare avanti con la sua vita.

Infatti, in occasione della fine del 2021, si è lasciata andare ad una riflessione su Instagram cominciata con queste strazianti parole: “Questa fine d’anno è un passo in più verso il momento più atteso: quello del nostro ricongiungimento“.

Anche qualche settimana fa, ringraziando i suoi fans per gli auguri fatti in occasione del suo compleanno, ha espresso la sua gioia perché ogni giorno che passa è un giorno in meno che manca al momento in cui potrà riabbracciare la sua Arianna.

“Un abbraccio speciale a chi condivide con me: ”un anno in più, un anno in meno” scrisse in quella occasione sul suo profilo, seguito da quasi 26mila persone.