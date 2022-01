Taylor Mega mostruosa su Instagram: la nota influencer regala uno scatto in cui è praticamente nuda.

Taylor Mega ha un talento unico: riesce con le sue fotografie a mandare in tilt il mondo dei social network. Sempre esplosiva e provocante, l’influencer sa sempre come catturare gli occhi indiscreti dei suoi ammiratori e dei suoi seguaci. La classe 1993, anche in occasione dell’Epifania, ha acceso Instagram postando uno scatto illegale.

La 28enne, stando a quanto si legge nel post, sta ricaricando le batterie con una vacanza in Messico. La nativa di Udine scopre il suo corpo perfetto e regala un’immagine destinata agli annali: anche il reggiseno vola via.

Taylor Mega toglie anche il reggiseno: resta solo con il perizoma

Taylor ha sorpreso tutti con uno scatto esagerato condiviso sul suo profilo. “Buona Befana a tutti”, ha scritto in didascalia la friulana che si trova in Messico per una vacanza relax. La ragazza è seduta su un’altalena e ha la brillante idea di togliersi il reggiseno e di lanciarlo via. Per non incorrere in censura, la 28enne “copre” il suo lato A con le mani.

Come se non bastasse, la ragazza indossa un perizoma devastante che non copre praticamente niente. Il suo fondoschiena e i suoi glutei perfetti in primissimo piano lasciano tutti senza parole. La bella influencer sfodera anche un sorrisino malizioso che intriga i seguaci. “Sei tu la befanaaa. Mammamia che bella”, ha scritto la collega Chiara Nasti tra i commenti.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha raccolto già 130mila likes. “Sei un’opera d’arte complimenti”, “Mi hai migliorato la giornata grazie”, “La Befana più bella”, “Bomba Sexy”: questi sono soltanto alcuni degli apprezzamenti che si leggono nello spazio dedicato ai commenti.