Nuovo colpo di scena nella vita di Charlene di Monaco: il marito Alberto sembra aver dato la stoccata finale alle loro nozze. Accade l’impensabile.

Ennesimo duro colpo per Charlene di Monaco. La moglie di Alberto, figli di Ranieri e Grace Kelly, negli ultimi mesi ha catalizzato l’attenzione del pubblico nella preoccupazione totale per le sue condizioni.

La Principessa ha infatti trascorso molti mesi in Africa, suo paese d’origine, dove sembra essersi curata in quanto colpita da una misteriosa malattia. Poi qualche settimane fa sembrava essere tutto rientrato con il suo ritorno a Monaco, ma così non è stato.

Dopo pochi giorni al principato, si è spostata in Svizzera per ricoverarsi presso la clinica Kusnacht Practice, specializzata nelle dipendenze in cui ha trascorso il Natale. I suoi gemellini le avrebbero fatto visita per darle i loro auguri al fianco del loro padre.

Ma è proprio in merito ad Alberto a emergere un colpo di scena sbalorditivo.

Charlene di Monaco dramma totale: Alberto e la sua vita parallela

Charlene di Monaco potrebbe essersi spostata in Svizzera non solo per ricoverarsi, ma anche per allontanarsi da Alberto. Secondo nuove rivelazione quest’ultimo l’avrebbe tradita con una donna brasiliana. Oltre a questo doloroso scenario si aggiungerebbe un’altra indiscrezione bomba: lei avrebbe avuto un figlio dal Principe.

L’amante si sarebbe rivolta al tribunale per ottenere il test del dna raccontando come avesse conosciuto Alberto sotto le vesti di avvocato canadese, ignara della sua vera identità.

Scoperta la gravidanza lo avrebbe avvertito, ma lui sarebbe sparito: dopo anni individuato chi è veramente, vorrebbe la verità. Ma Alberto si è opposto al test, smentendo le insinuazioni della donna con una nota ufficiale in cui è stato rivelato come non sia mai accaduto nulla tra loro.

Nonostante la smentita, la questione ha accesso il rumors in tutto il globo, rendendo sempre più delicata la situazione di Charlene. Da tempo si vociferava di come fosse stanca della vita di corte e sempre più in conflitto con la sorella di Alberto, Carolina, nonché in crisi con il marito. In queste settimana sembrava stare meglio dal punto di vista della salute, ma le nuove rivelazioni hanno di nuovo dato uno scossone alla sua esistenza.