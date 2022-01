Moto si schianta contro un albero: morto un ragazzo, grave l’amico

Un ragazzo di 29 anni è morto dopo un incidente in moto, avvenuto la scorsa notte sul lungotevere di Roma. Ferito gravemente un 27enne, amico della vittima.

Continua ad aggravarsi il già pesantissimo bilancio delle vittime sulle strade. Durante la scorsa notte un ragazzo di 29 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato alla guida della propria moto contro un albero a Roma. A bordo della due ruote anche un amico della vittima, un 27enne che è rimasto ferito gravemente e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Roma, moto si schianta contro un albero sul lungotevere: morto 29enne, grave l’amico

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio del drammatico incidente stradale verificatosi a Roma durante la scorsa notte, tra giovedì 6 e venerdì 7 gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente durante la caccia: muore 19enne, era campione del mondo di tiro a volo

A perdere la vita un ragazzo di soli 29 anni. Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Roma Today, il giovane stava percorrendo il lungotevere Maresciallo Diaz alla guida della propria moto, una Aprilia su cui viaggiava anche un 27enne, amico della vittima. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 29enne ha perso il controllo della due ruote che ha sbandato ed ha terminato la propria corsa contro un albero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragico incidente nel giorno dell’Epifania: morta una donna, ferito il compagno

Sul luogo del sinistro è arrivata, in pochi minuti, un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato sul posto il decesso. Il 27enne è stato, invece, riporta Roma Today, trasportato in codice rosso presso il policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto ai rilievi e agli accertamenti sul sinistro per determinarne con esattezza le cause e la dinamica. Da quanto emerso sino ad ora, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo in transito sul lungotevere.