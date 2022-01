Tragico incidente nel giorno dell’Epifania: morta una donna, ferito il compagno

Una donna di 62 anni è morta in un drammatico incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo la statale 114 nel territorio di Acireale (Catania). Ferito il compagno della vittima.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la statale 114 nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. Un’auto, su cui viaggiava una coppia, un uomo di 69 anni e la compagna di 62, si sarebbe schiantata contro un muro. Ad avere la peggio nell’impatto la donna, deceduta per le gravi lesioni riportate. Ferito, invece, il 69enne che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Era arrivata in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie insieme al suo compagno, ma ha perso la vita in un incidente stradale. Questo il tragico destino di Cosetta Paltrinieri, 62enne originaria di Modena.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 gennaio, lungo la strada statale 114 all’altezza di Acireale, comune in provincia di Catania. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, la donna si trovava a bordo di un Toyota Rav 4, condotto dal compagno 69enne. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un muro, adiacente alla carreggiata. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a Cosetta.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati. Il compagno, scrive Il Giornale di Sicilia, è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l’ospedale Policlinico di Catania, dove ora si trova ricoverato.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale del comune in provincia di Catania che hanno provveduto ai rilievi del caso ed ora stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente costato la vita alla 62enne.