Prima Chiara, ora Fedez: il rapper impazzisce di gioia

La coppia dei Ferragnez ha contratto il Covid a fine 2021. Chiara Ferragni sembra essere tornata negativa il 2 gennaio. Il rapper fa un video social e impazzisce di gioia.

Un fine 2021 poco gradito dai Ferragnez. La coppia ha, infatti, contratto il Covid ed è stata costretta, come tanti altri italiani positivi al Covid, alla quarantena proprio durante le festività di fine anno. I figli, Leone e Vittoria, sono stati accuditi dai genitori, i quali, proteggendoli indossando le mascherine tutti i giorni, hanno fatto in modo che restassero negativi. I figli, infatti, erano la loro unica preoccupazione, dal momento che entrambi non hanno avuto i sintomi del virus. Solo a Capodanno Fedez si accorge di non sentire i sapori prima e gli odori poi.

Fedez negativo: “finalmente posso abbracciare i miei figli”

Il 2 gennaio Chiara parla sui social dicendo di essersi negativizzata: “Sono passati 8 giorni da quando sono risultata positiva” – continua l’influencer – “Sto facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa ed effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa, mentre Fede è ancora positivo, spero sia una questione di giorni quindi, dai, fantastico”. Effettivamente è stato così. Nelle ultime ore anche Fedez sembra essersi negativizzato. Con una video stories ha spiegato di essere felice di poter finalmente abbracciare i suoi figli. Il rapper ha anche, ironicamente, detto di esser contento di essere “Libero di stare sul divano a casa senza il Covid”.

Nel frattempo in casa Ferragni continuano le discussioni. Pare infatti che Chiara stia già organizzando escursioni e uscite con gli amici per il prossimo weekend ma Fedez sembra non approvare. “Sei liberissimo di non venire se non vuoi” afferma la moglie. Non è una cosa nuova che il rapper sia restio alle uscite con gli amici. Il suo lato un po’ “asociale” lo abbiamo visto nella serie su Prime Video “The Ferragnez”.

Cosa farà il rapper adesso che si è negativizzato? Sicuramente abbraccerà i suoi figli, dal momento che per molti giorni ha dovuto badare a loro con un certo distacco e mantenendo sempre la mascherina.