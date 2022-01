Guendalina Tavassi si mostra accattivante e seducente e i fan restano senza parole ancora una volta: che spettacolo

Da tutti conosciuta per aver partecipato al “Grande fratello” dove non ha perso occasione di tirare fuori ogni suo lato. Dopo il reality Guendalina Tavassi si è avvicinata sempre di più al mondo dello spettacolo, partecipando ai salotti televisivi.

Oggi si reputa un’influencer e più volte ha dichiarato di voler tornare in tv e in particolare vorrebbe entrare di nuovo nella casa più spiata d’Italia, ma come vip. Nell’attesa, spopola sul web con scatti mozzafiato.

Guendalina Tavassi, fascino e seduzione in una FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Guendalina Tavassi condivide con il web alcuni momenti delle sue giornate. Che sia nel tempo libero o a lavoro, sa sempre come attirare l’attenzione dei fan che la sostengono e supportano in ogni situazione.

L’ultimo post è un insieme di foto dove l’influencer sfoggia un look casual ma alla moda: maglione blu e leggings neri di pelle. Indossa poi un paio di stivali alti fino al ginocchio. I capelli sono sciolti e le scendono lungo la schiena, il sorriso è strepitoso e non passa inosservato.

Guendalina lancia ai fan un cuore, lasciando spazio alla loro fantasia e ai commenti che non tardano ad arrivare: “Bellissima dentro e fuori”, qualcuno scrive e poi ancora “Una musa”, qualcun altro aggiunge: “Guendalina voglio sposarti”.

Passano gli anni ma Guendalina sembra ancora quella ragazza entrata nella casa del “Grande fratello”. La sua bellezza oltrepassa gli schemi e la sua solarità e allegria la rendono ancora più accattivante. Il pubblico non riesce a fare a meno di lei e non vede l’ora di rivederla in qualche altro programma televisivo.