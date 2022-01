Lotteria Italia, svelato chi è il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro

E’ stato un vero e proprio giallo quello legato al biglietto vincente della ”Lotteria Italia” dell’edizione 2021\2022. Scopriamo i dettagli.

Durante la puntata de ‘‘I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, condotta da Amadeus, sono state annunciate le serie vincenti di questa edizione della ”Lotteria Italia”.

Diversi gli ospiti che hanno accompagnato il padrone di casa, nel giorno dell’Epifania, alla scoperta dei numeri fortunati, primi tra tutti Mara Venier che ha partecipato alla prima parte del gioco scoprendo l’ignoto misterioso. Dopodiché Francesca Chillemi, Beppe Fiorello, Nino Frassica, Matilde Gioli e Lino Banfi si sono prestati a venire abbinati ai primi cinque tagliandi per eleggere i vincitori del gioco più antico d’Italia.

Ma scopriamo nella seconda parte dell’articolo, chi è stato il più fortunato di questa edizione.

Lotteria Italia: il vincitore

C’è stato un vero e proprio ”giallo” intorno al primo premio di questa edizione della ”Lotteria Italia”, infatti quando Amadeus ha annunciato il biglietto vincente ha notato che era stato venduto in un distributore locale di Roma.

A quel punto è intervenuto il notaio precisando che stavano facendo degli accertamenti perché poteva anche essere che il tagliando fosse finito poi in un’altra città o addirittura in un’altra regione.

Era stato ipotizzato anche che l’acquisto potesse essere stato fatto a Roma da chi a sua volta potrebbe aver rivenduto il biglietto fortunato.

Tuttavia nelle ultime ore c’è stata la conferma che il biglietto vincente sia rimasto nella Capitale e quindi il primo premio appartiene proprio alla città di Roma.

Ora il vincitore ha 180 giorni di tempo per riscuotere il premio, presentando il tagliando fortunato, integro e in originale agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo all’Ufficio Premi seppure quest’ultima soluzione possa risultare rischiosa per il vincitore.

Dovrà, inoltre, indicare l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento che può essere assegno circolare, bonifico bancario o postale. Se si tratta di un acquisto online è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.