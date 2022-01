Un meraviglioso maglione rosso. Questo è il segreto di Isabella Ferrari per celebrare con il massimo livello di trendy il nuovo anno. Con lo scatto che mostra questa chicca del suo guardaroba invernale, Isabella ci porta addirittura al mare, in un look che prevede solo il maglione. Che attraente nostalgia d’estate!

Sicuramente non c’è stato miglior augurio di buon inizio 2022. Lo scatto che ci ha regalato Isabella Ferrari fa cominciare il nuovo anno con un’enorme voglia di viverlo a pieno delle nostre energie.

Nell’attesa che esca il nuovo film che la vede protagonista insieme a Marco Giallini, La mia ombra è la tua, diretto da Eugenio Cappuccio e tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nese, l’attrice si gode attimi di coinvolgente felicità.

Assolutamente chic, la regina di stile fa emergere il suo lato più infantile, ci prende per mano e ci trascina in riva al mare attraverso una serie di scatti che la vedono indossare solo un maxi maglione rosso.

Un modello che ti avvolge come un abbraccio caldo. Come può non essere piacevole con le temperature che stiamo vivendo questi giorni?

E ce lo godiamo ancora di più se l’aria è impregnata di sale e la sabbia ricopre i nostri piedi, incoraggiando una danza che fa salire una romantica nostalgia dell’estate.

L’attrice si diverte così, splendida e radiosa in una semplicità estrema che ci ricorda che per essere felici basta poco. L’importante è saper apprezzare anche i lati più piccoli e semplici delle nostre giornate.

Il suo è un inno che ci incoraggia a tirar fuori il nostro lato infantile, il nostro io più profondo, attraverso colori vivaci, giochi, leggerezza, pace e sorrisi.

Non sarà necessario andare lontano: gli ingredienti della spensieratezza per Isabella Ferrari sono spiaggia, mare e tendenze moda inverno 2022 rappresentate dallo splendido maglione rosso.

Adorabile e assolutamente chic, gli scatti di Isabella Ferrari con il maglione rosso sono la carica di energia che ci serve per cominciare al top le nostre giornate (e il nuovo anno!)

Dall’energia rigenerante ai dettagli che esprimono al meglio l’essenza della moda invernale, il maglione rosso in questione è una miniera di risorse.

Può essere un ottimo inizio per rinnovare il nostro guardaroba e arricchirlo di capi che rispettano le leggi dettate dal fashion questa stagione, prima fra tutte quella del cut out.

Maniche lunghe, comfort e tagli di tessuto che lasciano al sole la possibilità di baciare la pelle, anche in una giornata pienamente invernale.

Il suo essere minimal permette di abbinarlo tanto a gonne quanto a jeans, lunghi o corti… chi più ne ha più ne metta.

E per chiunque trovi gusto nell’osare, perché non accostare varianti di colori come fucsia, blu, verde o bianco?

Tendenze moda si, ma restare sé stesse e sentirsi libere di giocare, variare ed esprimersi sarà sempre il segreto più grande per l’ottima riuscita di un look.