“Che spettacolo” Rosaria Cannavò, splendida visione in piscina: la FOTO immortala un momento ad alto contenuto di eros

Rosaria Cannavò come una sirena d’inverno: pregiata, un miraggio. Una visione quasi fiabesca che appare più forte che mai.

Rosaria Cannavò, la splendida influencer continua a postare sui social foto bellissime e quasi dal fascino proibito. Spesso coperta pochissimo, per la gioia dei followers che possono ammirare un corpo bellissimo e che si avvicina alla perfezione. Una bellezza artistica e che non cade nella volgarità.

La siciliana dal fascino conturbante e dalla sensualità spiccata, ammalia il suo pubblico web con scatti che ben raccontano la sua vita quotidiana fatta di momenti glamour e tanto, tanto stile. Anche quando posta dei video simpatici creati su TikTok, non perde occasione per essere impeccabile.

Rosaria Cannavò, come una sirena fuori stagione: non è un miraggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Eleonora Incardona, in slip sulla neve è pazzesca: il resto è poesia – FOTO

Direttamente dai Caraibi, la bella Rosaria si concede dei giorni di relax sotto il sole estivo ed un mare incantevole. Perfettamente abbronzata, l’influencer in bikini è un incanto mentre si concede un bagno in piscina dal resort che la ospita. “Perfect day” commenta e in effetti non si può dire il contrario, la sua presenza rende tutto piacevolmente gradevole.

“Sei tanta roba davvero ❤️🔥 mamma mia”, solo uno dei tantissimi apprezzamenti alla Cannavò in bikini dove è possibile scorgere tutte le sue apprezzatissime curve: il modello a triangolo poi favorisce la visione del décolleté esplosivo. Ecco che basta poco per rendere il post un serbatoio di commenti intrisi di passione per la bella sicula.

Tuttavia, tra questi si cela anche un commento meno lieto, non è un hater perché dà un consiglio a Rosaria che forse non la prende poi così tanto bene. Almeno, questo è ciò che trapela dalla sua risposta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Canalis, il nude che piace e conquista: ammirare ogni angolo proibito è possibile – FOTO

“Ma un sorriso fallo per voi ogni tanto!” questa è la frase che ha disturbato la diretta interessata la quale risponde senza mezzi termini: “Saranno due le foto serie sul mio profilo, però ok accetto ugualmente la tua affermazione del caxxo 😝”.