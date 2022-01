Un nuovo rivale si affianca a Sangiovanni in attesa della sua presentazione a Sanremo. Il cantautore è di nuovo sulla cresta dell’onda. Di chi si tratta?

Nel concludersi, l’appena terminato 2021, ha portato con sé una serie di traguardi degni di nota per il giovane artista canoro, Sangiovanni. Il cantante vicentino di soli diciotto anni è riuscito nel suo intento. Dopo aver partecipato al talent show, condotto da Maria De Filippi, i suoi brani hanno raggiunto vette inattese. A partire dal singolo “Malibu“, che ha continuato in maniera costante a dominare le classifiche, dalla primissima stagione estiva sino alla fine dell’anno.

Ora, con l’inaugurarsi della nuova annualità, ed il richiamo del Palco dell’Ariston sempre più imminente, un rivale sarebbe pronto ad insorgere affermandosi in piena contrapposizione con il futuro successo dell’artista.

Sangiovanni cresce la rivalità in vista di Sanremo, di nuovo vetta in classifica 2022? Il nome

Nonostante la posizione di vantaggio mostrata dal giovane cantante di “Lady“, fino a poco tempo fa al nono posto nella hit parade di fine 2021. E dell’ancor più recente “Perso Nel Buio“, grazie al suo apprezzatissimo feat con l’amica e collega Madame. Pare che l’apice del sua fama, nel prossimo futuro, possa essere minata da un “attacco a sorpresa” proveniente dal cantautore di “Loca“.

Luca Marzano, meglio conosciuto dal pubblico con il nome d’arte di Aka7Even, si era fino a questo momento aggiudicato soltanto il diciannovesimo posto nella medesima classifica. Ma sarebbe pronto adesso, a sole tre settimane dal suo nuovo exploit nazionale, a riscattarsi in grande stile.

In vista di esibirsi sul palco del “Festival di Sanremo” 2022. E di presentare il suo prossimo brano dal testo ancora inedito. Il giovane cantautore, in netta contrapposizione con Sangiovanni, già dai tempi della frequentazione della scuola di “Amici – di Maria De Filippi“, pare sia destinato a divenire sempre più in competizione con il suo ex collega. In conclusione, se Aka presenterà la sua nuova “Perfetta Così“, Sangiovanni risponderà a tono con “Farfalle“.

Dunque, per giungere ad una risposta realmente esaustiva e scoprire chi avrà la meglio, non resterebbe ai loro fan che attendere l’inizio del Festival. A partire dal 1 febbraio.