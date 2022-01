E’ bellezza a 360° quella di Arisa. La cantante domina la rete con un impeto di passione mai così manifesto. Il parere dei fan asseconda i suoi desideri.

“Quanta confusione nella vita di una donna… Meno male che c’è NCC Professional che ti scarrozza per tutta Roma. Almeno lì non ti confondi mai… ” Dando appuntamento, con la sua pungente ed irresistibile ironia attraverso le sue ultime storie, al suo ben raggiunto milione di follower su Instagram, la cantante di origini genovesi non aveva mai dimostrato di essere a tal punto “orgogliosa di essere se stessa“. Nel corso degli ultimi mesi, le trasformazioni di Arisa hanno entusiasmato i suoi ascoltatori quanto i suoi fan in rete. Sino ad oggi, 8 gennaio, in cui tutta la sua bellezza si presenta a loro come ormai visibile da ogni prospettiva.

Purezza e passione viaggiano all’unisono. L’artista, classe 1982, dopo aver partecipato con dedizione allo show di “Ballando Con Le Stelle” diretto da Milly Carlucci nella passata annualità, e l’uscita sulle scene del suo più recente album “Ero Romantica“, ammette finalmente in diretta di star lavorando al suo nuovo tour. E non solo…

“Voglio è la strada giusta secondo me…” Arisa dopo il décolleté è Eros puro. Fuori tutta la sua bellezza – FOTO

PER VEDERE LA BELLEZZA DI ARISA ED IL SUO “PURO EROS”, VAI SU SUCCESSIVO.