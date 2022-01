Carlotta Mantovan, la foto con Fabrizio Frizzi che non avete mai visto prima: l’amore tra la modella ed il conduttore non sembra destinato a spegnersi

Quando Fabrizio Frizzi ha conosciuto Carlotta Mantovan, la sua situazione sentimentale era piuttosto controversa. La fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa, pur annunciata diverso tempo prima, venne ufficializzata solamente nel 2002, anno in cui avvenne il fortuito incontro con la bellissima modella di Mestre.

Carlotta, tramite i social, si è sempre mostrata restia alle dimostrazioni d’affetto nei confronti del marito (quando quest’ultimo era in vita). Negli ultimi tempi, a maggior ragione, le foto di Fabrizio non compaiono più all’interno del suo profilo di Instagram. Ciò nonostante, andando a ritroso, si possono rinvenire alcune immagini che ritraggono la splendida coppia, affiatata ed innamorata oltre ogni misura. Una di queste, in particolare, reca una dedica che alla maggior parte del pubblico sarà sicuramente sfuggita.

“Felici insieme”, Carlotta Mantovan, la FOTO con Fabrizio Frizzi che non avevate mai visto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi voglio come coinquiline”, Le Donatella posa da arresto cardiaco: gli occhi fissi nel punto giusto. Strepitosa – VIDEO

Dal giorno della scomparsa di Fabrizio Frizzi, le pubblicazioni social di Carlotta Mantovan sono state centellinate dalla bellissima modella. L’impressione che il pubblico ha avuto è che Carlotta, dopo la perdita dell’amato marito, abbia voluto concentrare le proprie energie solo sulla crescita della figlia Stella, avuta da Fabrizio. La bambina, che ha otto anni, è l’unica ragione di vita della Mantovan.

Anche in passato, di fatto, gli scatti che ritraevano la splendida coppia erano davvero esigui, essendo Fabrizio una persona estremamente riservata. Tuttavia, scorrendo a ritroso nel profilo Instagram di Carlotta, è possibile imbattersi in una vecchia foto contenente una dedica d’amore velata, che racchiude il profondo sentimento che legava la modella al conduttore.

“Felici insieme“, è la didascalia che accompagna l’immagine, che forse molti fan non avevano mai notato. Il selfie, risalente a diversi anni fa, immortala Carlotta al fianco del marito: entrambi, posti l’uno accanto all’altra, non avevano potuto far a meno di sorridere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Triste sfogo di Piero Barone, Il Volo annuncia un cambiamento inatteso

“Che grande uomo che è stato“, “Manca tantissimo“, hanno commentato gli utenti a distanza di anni. Frizzi, ancora vivo nella memoria del suo pubblico, rimane uno dei personaggi più amati della televisione italiana.