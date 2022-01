Un discorso che nessuno dei loro fan poteva prevedere. Le parole di Piero Barone, a “Il Volo”, lasciano emergere un problema che appare, per ora, irrisolvibile.

Il celebre trio di tenori, meglio conosciuto al pubblico di calibro internazionale sotto il nome de “Il Volo“, ha deciso di soffermarsi all’improvviso su una questione assai delicata. E riguardante il suo più maturo esponente. Il talentuoso ventottenne di origini siciliane, Piero Barone.

Quest’ultimo, assieme al bolognese Ignazio Boschetto ed all’abruzzese Gianluca Ginoble, ha ben garantito il perdurare del loro successo sino a questo momento. Difatti, nonostante le problematiche insorte con il dilagare della pandemia, che aveva messo a dura prova il perseguimento dei loro progetti futuri, il trio aveva ben resistito. Trovando nobili escamotage per colmare la distanza che verteva tra loro. Adesso però, uno dei più amanti protagonisti di “Ti Lascio Una Canzone“, importante rampa di lancio verso innumerevoli palcoscenici oltralpe a partire dal lontano 2009, si è pubblicamente lasciato andare in un toccante sfogo su dinamiche del tutto personali.

Triste sfogo di Piero Barone, Il Volo annuncia un cambiamento inatteso

La novità pare sia stata presto riconosciuta dal loro pubblico. E dai suoi fan, che hanno provato un forte rammarico nei confronti del tenore nato sotto l’emotivo segno del Cancro. Dopo aver mostrato un drastico cambiamento del suo look, sul suo profilo Instagram, rinunciando definitivamente alla sua iconica barba soltanto quattro giorni fa, Piero ha confessato di avere un problema.

Se la forte risonanza del loro “Il Volo sings Morricone“, lo scorso novembre, aveva lasciato parlare a lungo del gruppo musicale. Ora l’ultima dichiarazione di Piero si accinge a fare lo stesso. Nel mirino vi è, dopo il suo appello, la sempre più incerta situazione sentimentale del tenore.

Se i restanti esponenti del trio hanno dimostrato di essere soddisfatti, per quel che riguarda le questioni di cuore, Piero, nonostante la sua tendenza ad essere stato, in diverse circostanze, paparazzato in piacevole compagnia. Ha infine dichiarato di come per lui “L’amore” sia al momento “un tema particolare“. Il vero motivo? Lo ha chiarito senza mezzi termini in conclusione.

L’artista ha sottolineato: “molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella“. Ma lui, per svariate questioni, “ancora no“.