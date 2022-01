Francesca Ferragni ha stupito i fan scoprendo il suo corpo. Il cambiamento visibile a colpo d’occhio ha fatto sognare: gioia infinita.

Gioia e forti emozioni. Francesca Ferragni ha trascorso feste indimenticabili, vedendo lievitare il suo ventre non per i dolci natalizi, ma bensì per uno splendido regalo. La sorella di Chiara, 32 anni, aspetta un figlio dal compagno Riccardo Nicoletti, musicista nella vita, al fianco del quale forma una splendida coppia.

Uniti dal 2009, sono apparsi complici nelle scene di “The Ferragnez”, la docu-serie sulla vita di sua sorella e del marito Fedez, facendo sognare gli spettatori con il loro amore.

Dal temperamento scherzoso, la loro verve ha conquistato tutti nelle puntate della produzione dal grande successo andata in onda su Amazon Prime dallo scorso mese.

Mese travolgente per Francesca non solo per questa importante uscita, ma anche per la novità che cambia per sempre la sua vita, portandola a costruire una famiglia tutta sua.

Francesca Ferragni, stupenda: il suo corpo sta cambiando, fan nella gioia

Per vedere l’ultimo scatto di Francesca Ferragni, vai su Successivo