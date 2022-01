Se c’è qualcuno che ben conosce l’arte dell’ “andare oltre”, è di certo la fiammante Nunzia De Girolamo. Il dettaglio e le sue intenzioni superano le aspettative.

Dopo aver passato in rassegna i momenti per lei più emozionanti del 2021, vissuti dimostrando al suo pubblico di possedere un magnetico carisma ed una grande professionalità sul piccolo schermo, l’ex politica e seguitissima conduttrice, Nunzia De Girolamo, ha riservato un’ulteriore sorpresa ai suoi ammiratori ed alle sue ammiratrici.

Nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, la protagonista della trasmissione “Ciao Maschio“, ha debuttato con un fuori onda dalla “bellezza irresistibile“. Il nota programma, trasmesso in onda ormai a partire dal maggio della passata annualità, sul primo canale Rai ed in seconda serata, pare abbia appena confermato la sua seconda stagione in maniera più che straordinaria. Il merito? Tutto della sua “favolosa conduttrice” di origini partenopee.

“Senza veli” Nunzia De Girolamo si scopre: loro sono perfette e il dettaglio è zebrato… Fiammante

PER VEDERE NUNZIA DE GIROLAMO “FIAMMANTE SENZA VELI”, VAI SU SUCCESSIVO.