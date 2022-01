Nella serata di ieri, un uomo di 80 anni avrebbe assassinato la moglie 76enne sferrandole una coltellata nell’appartamento in cui vivevano a Livorno. Indagano i carabinieri.

Omicidio nella tarda serata di ieri a Livorno, dove una donna di 76 anni è stata uccisa con una coltellata nell’abitazione in cui viveva con il marito, un 80enne. A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia di anziani coniugi che, recatosi presso l’appartamento, avrebbe effettuato il tragico ritrovamento, chiamando il numero unico per le emergenze. Sul posto sono, dunque, intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Per la 76enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato fermato dai militari dell’arma e successivamente pare abbia confessato il delitto ammettendo le proprie responsabilità.

Avrebbe sferrato una coltellata al torace alla moglie 76enne uccidendola, poi avrebbe chiamato il figlio spiegandogli quanto accaduto. Questo quanto avrebbe messo in atto un uomo di 80 anni nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, all’interno dell’abitazione in cui viveva con la coniuge, un appartamento in via Inghilterra a Livorno.

Il figlio, riporta la redazione de Il Tirreno, dopo la chiamata del padre, si è recato subito sul posto ed ha immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti, presso l’appartamento è arrivata l’equipe medica del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Intervenuti anche i carabinieri del capoluogo di provincia toscano che hanno fermato l’anziano. Quest’ultimo, ritrovato in stato confusionale, poco dopo pare abbia confessato agli inquirenti il delitto. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno, stanno ora indagando per risalire all’esatta dinamica e al movente dell’omicidio.

La salma dell’anziana, scrivono i colleghi della redazione de Il Tirreno, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe disporre l’esame autoptico per determinare con esattezza quanto accaduto.