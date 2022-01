Pamela Prati. L’ex prima donna del Bagaglino ha trovato nuova linfa artistica nei social network. Il suo profilo Instagram trasuda sensualità

Classe 1958, la showgirl sarda Pamela Prati è nota principalmente per essere stata la prima donna della compagnia di varietà “Il Bagaglino” e volto di numerose trasmissioni televisive di grande successo tra gli anni ’80 e ’90.

La sua carriera ho avuto un intoppo importante nel 2019 noto al grande pubblico come il “caso Mark Caltagirone”. La Prati aveva dichiarato di essere in procinto di sposarsi con un uomo che difatti non esisteva. Pur non essendo ancora chiare le motivazioni di tale gesto, lei stessa ha dichiarato di essere stata plagiata da in un momento molto fragile della sua vita.

Pamela Prati in lingerie sensuale: un’immagine da far girare la testa

