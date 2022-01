Nel dating show di Maria De Filippi arriva l’annuncio che ha sconvolto i fans del programma. Il volto storico dice addio. Il nome è sconvolgente…

”Uomini e donne” sta per perdere uno dei protagonisti del programma. Il dating show più amato e chiacchierato di Canale 5 è pronto a tornare dopo la pausa delle festività natalizie. Il 10 gennaio ricomincerà ad intrattenere il pubblico con il trono classico e il trono over ma molto probabilmente non ritroverà uno dei volti storici del salotto di Maria De Filippi.

Per il pubblico sarà sicuramente una perdita clamorosa e inaspettata, abituati a vederlo da anni a corteggiare le dame più amate della trasmissione.

Tuttavia la sua assenza sarà dovuta ad un nuovo impegno televisivo che lo terrà via per diversi mesi. Vi sveliamo i dettagli…

Addio di uno dei personaggi più amati

Si tratta di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più amati di ”Uomini e donne” che molto probabilmente è prossimo a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

Il motivo è uno solo: stando alle indiscrezioni sarà uno dei prossimi naufraghi de ”L’Isola dei famosi”.

Sembrerebbe che la prossima edizione il reality show più selvaggio d’Italia vedrà alla conduzione sempre Ilary Blasi, come opinioniste Soleil Sorge e Giulia Salemi e come naufraghi Jeda Lenfoire (fidanzato di Vera Gemma), Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Luigi Oliva (ex fidanzato di Pamela Prati), Asia Argento, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi e infine proprio Armando Incarnato, il cavaliere di ‘Uomini e donne’.

In trattativa sono anche Fortunato Cerlino di ‘Gomorra‘, Ambra Angiolini e l’altro famoso cavaliere Giorgio Manetti.

Non ci resta che attendere l’ufficialità ma sembra quasi certa la sua partecipazione a ”L’Isola dei famosi” e dunque il suo addio a ”Uomini e donne”.