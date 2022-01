Benessere a tavola e vitamina D: 5 benefici per il corpo

Essenziale soprattutto nel periodo pandemico, la vitamina D è una tesoriera di benefici per la salute e il corretto funzionamento dell’organismo.

Essenziale per il benessere del corpo e il corretto funzionamento dell’organismo, la vitamina D è diventata ancor più vitale in tempo di pandemia. Lo hanno confermato gli esperti: questa vitamina protegge il sistema immunitario, previene l’infezione da importanti malattie virali e aiuta a rafforzare le ossa. Le proprietà della vitamina D sono smisurate, scopriamone insieme 5 per alimentarci in modo più consapevole. Oltre al sole, il benessere è a tavola! Tra gli alimenti più ricchi di vitamina D vi sono i cosiddetti pesci grassi, tesoriere di grassi e omega-3 benefici, il motore del sistema nervoso e dell’apparato cardiovascolare, il latte e gli yogurt interi, nonché burro, uova e formaggi grassi.

Benessere e vitamina D: 5 benefici miracolosi per il corpo

