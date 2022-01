Un look a prova di autentica dolcezza e senza trucchi per ingannare. Così il 2022 per Vanessa Incontrada sarà un anno alla scoperta del suo nuovo io.

“Non esiste cosa alcuna che l’arte non possa esprimere“. Due giorni fa i versi di un poeta irlandese di fine ottocento avevano contagiato le parole dell’attrice e ed ex modella, classe 1978, Vanessa Incontrada. Ora, sulla scia di un autentico sostenitore delle sue passioni, il celebre scrittore Oscar Wilde, l’ex conduttrice di “Striscia La Notizia“, ha trovato il modo di guardare il mondo, o almeno la sua parte di pubblico, sotto “una luce nuova“.

Vanessa inizia in maniera promettente il suo percorso nel mondo dello spettacolo ancora adolescente. Per poi trasferirsi a fine anni ’90 nel capoluogo lombardo. E scoprire, a mano a mano, le sue travolgenti doti di presentatrice per il piccolo schermo. Un’ascesa dalla durata di due annualità, che la guiderà al successo con lo scoccare del 2000. A seguire il vero “boom“. Da “Sanremo Giovani“, al cinema, e ancora dalla storica coppia a “Zelig” al fianco di Claudio Bisio, ed ora in attesa del suo nuovo ruolo da protagonista dell’intrigante serie televisiva, realizzata da Fabrizio Costa, e dal titolo di “Fosca Innocenti“.

“Meravigliosa creatura” Vanessa Incontrada senza trucco è una visione per pochi, la prova del suo autentico risveglio

